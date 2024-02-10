Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував 24 Каналу ці атаки. За його словами, оскільки світова спільнота за 10 років не спромоглась накласти дієві санкції на основну російську галузь, це зробили українські спецслужби.

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"Це найдієвіші в цьому сенсі "санкції". Спочатку почали знищувати нафтоналивні термінали – це були атаки на Новоросійськ і під Петербургом. Потім почали працювати по нафтопереробних заводах", – зазначив Світан.

У Forbes повідомили, що лише за січень 2024 року в Росії спалахнули сім нафтогазових об'єктів. Ідеться про нафтопереробні заводи, нафтобази й нафтовий термінал.

Коли атаки позначаться на російській армії

На думку Світана, окупанти відчують удари по нафтогазових об'єктах Росії приблизно за пів року. Українські спецслужби мають досягти накопичувального ефекту своїми атаками.

Найімовірніше, ближче до літа російська армія просто не матиме на чому рухатись.

Паливо – це кров армії, без палива будь-яка армія просто засихає,

– провів аналогію військовий експерт.

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