Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу эти атаки. По его словам, поскольку мировое сообщество за 10 лет не смогло наложить действенные санкции на основную российскую отрасль, это сделали украинские спецслужбы.

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"Это самые действенные в этом смысле "санкции". Сначала начали уничтожать нефтеналивные терминалы – это были атаки на Новороссийск и под Петербургом. Потом начали работать по нефтеперерабатывающим заводам", – отметил Свитан.

В Forbes сообщили, что только за январь 2024 года в России вспыхнули семь нефтегазовых объектов. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и нефтяном терминале.

Когда атаки скажутся на российской армии

По мнению Свитана, оккупанты почувствуют удары по нефтегазовым объектам России примерно через полгода. Украинские спецслужбы должны достичь накопительного эффекта своими атаками.

Вероятнее всего, ближе к лету российской армии просто не на чем будет двигаться.

Топливо – это кровь армии, без топлива любая армия просто засыхает,

– провел аналогию военный эксперт.

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