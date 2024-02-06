Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал 24 Каналу успешные операции СБУ на российские НПЗ в Усть-Луге, Туапсе и Волгоградской области. По данным Bloomberg, нефтепереработка в стране-агрессоре упала до самого низкого уровня.
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"Это наш способ усилить санкции", – отметил Жданов.
Если "Новатэк" в Усть-Луге и "Роснефть" в Туапсе работали исключительно на экспорт, то "Лукойл" в Волгоградской области – на внутренний рынок. Поэтому в Южном федеральном округе России могут начаться перебои в поставках или рост цен.
Более того, недополученные средства от экспорта нефти страна-агрессор уже не сможет направить на войну.
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"Уже не жгут емкости с нефтью, бензином, топливом. Нет, их можно восстановить и заполнить снова. Разрушают производственную цепочку – те нефтеперегонные или химические сооружения, которые именно проводят химические процедуры", – подчеркнул Жданов.
Если же говорить о восстановлении российских НПЗ, то это об огромных средствах и длительном времени.
Удары по НПЗ России: основное
- Атака на нефтяной терминал в Усть-Луге произошла ночью 21 января. Возникший пожар тушили почти двое суток, но объект выведен из строя на неопределенный срок.
- Вечером 24 января вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. На объекте сгорела вакуумная установка, восстановить которую смогут не раньше конца февраля.
- Уже ночью 3 февраля было фаер-шоу на НПЗ в Волгограде. До встречи с украинскими беспилотниками общая мощность завода составляла более 14 миллионов тонн.