Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал 24 Каналу успешные операции СБУ на российские НПЗ в Усть-Луге, Туапсе и Волгоградской области. По данным Bloomberg, нефтепереработка в стране-агрессоре упала до самого низкого уровня.

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"Это наш способ усилить санкции", – отметил Жданов.

Если "Новатэк" в Усть-Луге и "Роснефть" в Туапсе работали исключительно на экспорт, то "Лукойл" в Волгоградской области – на внутренний рынок. Поэтому в Южном федеральном округе России могут начаться перебои в поставках или рост цен.

Более того, недополученные средства от экспорта нефти страна-агрессор уже не сможет направить на войну.

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"Уже не жгут емкости с нефтью, бензином, топливом. Нет, их можно восстановить и заполнить снова. Разрушают производственную цепочку – те нефтеперегонные или химические сооружения, которые именно проводят химические процедуры", – подчеркнул Жданов.

Если же говорить о восстановлении российских НПЗ, то это об огромных средствах и длительном времени.

Обратите внимание! Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что гипотетически существует план ударов по российским объектам. Поэтому можно предположить, что эти атаки будут продолжаться дальше.

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