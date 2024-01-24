В ночь на 21 января беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области. Речь идет об угольном терминале "Новатек".
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Почему удар по Усть-Луге был важен для хода войны
В Bloomberg отметили, что рядом с пораженным предприятием в Ленинградской области в непосредственной близости расположены несколько важнейших российских нефтеперевалок.
Регулярные атаки или более тяжелые беспилотники могут создать перебои в работе балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта,
– сказал изданию бывший топ-менеджер "Газпром Нефти" Сергей Вакуленко.
Американское СМИ отметило, что в случае такого развития событий в России будет очень мало жизнеспособных альтернатив.
По информации Blommberg, из двух основных балтийских терминалов в Усть-Луге и Приморске, которыми управляет государственная компания "Транснефть", Россия экспортирует около 1,5 миллиона баррелей нефти сорта Urals в день.
Известно, что это более 40% от общего морского экспорта сырой нефти в России. Кроме того из Усть-Луги экспортируются отдельные партии нефти Казахстана.
Старший аналитик нефтяных рынков консалтинговой компании Rystad Energy A/S Виктор Курилов заверил, что остановка экспорта из Балтии стала серьезным шоком. По его словам, такие значительные потоки невозможно будет перенаправить в другие порты.
Вакуленко рассказал, что в Баренцевом море есть экспортные терминалы, но они доступны только по железной дороге и имеют ограниченную пропускную способность.
Маршрут в Китай и тихоокеанские порты заполнены, поэтому ни один баррель туда не может быть перенаправлен,
– сказал он.
Ведущий нефтяной аналитик из компании Kpler Виктор Катона отметил, что порт в Новороссийске в Черном море мог бы принять дополнительные 300 тысяч баррелей в сутки, но это в любом случае не перекроет потенциальную потерю Усть-Луга.
В частности, следует учитывать тот факт, что Новороссийск расположен к Украине гораздо ближе. В связи с этим существует повышенная угроза того, что такая "собственность" россиян может быть поражена не только с воздуха, но и с моря.
Издание отмечает, что серьезный сбой экспорта из Балтии будет ощутим во всем мире. А рынок и так находится в состоянии повышенной готовности из-за атак йеменских хуситов на судоходство в Красном море.
Что известно об атаке по Усть-Луге: основное
- Ночью 21 января в поселке Усть-Луга Ленинградской области прогремели мощные взрывы. Поэтому, вероятно, над Санкт-Петербургом закрывали небо. Так, в аэропорту "Пулково" задерживались рейсы. Местные жители в сети утверждали, что самолеты задерживались на несколько часов.
- Впоследствии стало известно, что по морскому терминалу в Усть-Луге прицельно отработали дроны СБУ. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.
- В конце концов собеседники в спецслужбах рассказали, что в результате ночной атаки беспилотников нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области страны-агрессора прекратил работать. Таким образом, после атаки СБУ все танкеры, которые были возле терминала, отошли далеко в море. А их загрузка была сорвана.
- В результате инцидента были повреждены два водохранилища и помповая станция. По предварительной информации аналитиков, завод, вероятнее, вернется к значительной мощности через несколько недель или месяцев.
- Пожар в порту "Усть-Луга" пылал почти 2 суток. Впрочем, в ночь на 23 января оккупанты все же смогли его ликвидировать.