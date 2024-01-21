Об этом говорят сообщения в российских телеграм-каналах. Хотя официально местные власти не заявляли о закрытии неба, однако рейсы в Санкт-Петербург задерживались по "неизвестным причинам", передает 24 Канал.

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Рейсы задерживаются на несколько часов

Ночью 21 января в поселке Усть-Луга Ленинградской области прогремели мощные взрывы. Поэтому, вероятно, над Санкт-Петербургом закрывали небо.

Так, в аэропорту "Пулково" задерживались рейсы. Местные жители в сети утверждали, что самолеты задерживались на несколько часов. К примеру, борт из Белграда должен был приземлиться в аэропорту Пулково в 01:55, однако он так и не прибыл. Самолет посадили в московском "Шереметьево", а в Петербурге сообщили, что рейс прибудет около 05:10.

Интересно, что официально власти не сообщали о закрытии неба из-за атаки. В пресс-службе "Пулково" также не комментировали задержку рейса. Однако реальная ситуация свидетельствует совсем об обратном.

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