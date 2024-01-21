Об этом говорят сообщения в российских телеграм-каналах. Хотя официально местные власти не заявляли о закрытии неба, однако рейсы в Санкт-Петербург задерживались по "неизвестным причинам", передает 24 Канал.
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Рейсы задерживаются на несколько часов
Ночью 21 января в поселке Усть-Луга Ленинградской области прогремели мощные взрывы. Поэтому, вероятно, над Санкт-Петербургом закрывали небо.
Так, в аэропорту "Пулково" задерживались рейсы. Местные жители в сети утверждали, что самолеты задерживались на несколько часов. К примеру, борт из Белграда должен был приземлиться в аэропорту Пулково в 01:55, однако он так и не прибыл. Самолет посадили в московском "Шереметьево", а в Петербурге сообщили, что рейс прибудет около 05:10.
Интересно, что официально власти не сообщали о закрытии неба из-за атаки. В пресс-службе "Пулково" также не комментировали задержку рейса. Однако реальная ситуация свидетельствует совсем об обратном.
Взрывная ночь в России
- Ночь против 21 января оказалась достаточно тревожной, местные жители слышали взрывы в разных регионах России. В частности, мощные взрывы жаловались в Тульской области. Там россияне насчитали не менее 6 мощных взрывов. По предварительным данным, мог быть прилет на территорию "Щегловского вала" – предприятия военно-промышленного комплекса России. Там собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также модернизируют разнообразную бронетехнику.
- Взрывы раздались и в Ленинградской области. Там загорелся угольный терминал в Усть-Луге. Пожар начался в районе нефтяного терминала Морского торгового порта. Последствия пожара и масштабы разрушений неизвестны.
- О взрывах также сообщалось в Орловской и Смоленской области. По словам россиян, взрывы во всех регионах раздавались якобы из-за "атаки беспилотников".