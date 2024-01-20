Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, к каким хитростям, вероятно, прибегли разработчики уникального беспилотника, пролетевшего 1250 километров вглубь страны-террориста. Кстати, в ГУР считают, что атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге свидетельствует о "новом качестве" средств поражения и расширении географии "хлопка" в России.

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Маленькая хитрость

Вероятно, этот вид беспилотника сделан из материалов, малозаметных на радарах. Он летит низко и небольшой по размеру, ведь количество взрывчатки небольшое и нет смысла делать его масштабным.

Акцент делается на двигателе, чтобы дрон летел малозаметно. Для объекта такого, как нефтебаза, 3 – 5 килограммов взрывчатого вещества достаточно. Возможно, для поражения другого объекта этого было бы мало,

– заметил Мусиенко.

Санкт-Петербург расположен недалеко от российской границы с Финляндией, Эстонией и Латвией, которые являются странами-членами НАТО. Россия сейчас активно пропагандирует, будто бы Альянс собирается нападать на нее. Однако, несмотря на вероятную угрозу, россияне не сосредотачивают там свои средства противовоздушной обороны. Ведь сейчас вражеское "пе-ве-о" на других участках, поэтому Украина нашла возможности.

"Я не исключаю, что для осуществления успешной атаки была тщательно проведена разведка и составлен маршрут. Возможно, раньше были даже неудачные попытки, но были сделаны выводы и корректировки, чтобы это улучшить", – добавил военный эксперт.

Важно! Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин намекнул, что при атаке на нефтебазу в Санкт-Петербурге применялись беспилотники, производимые в Украине. Он также сообщил, что Украина уже может производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.

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