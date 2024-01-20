Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, до яких хитрощі, ймовірно, вдалися розробники унікального безпілотника, який пролетів 1250 кілометрів вглиб країни-терориста. До речі, у ГУР вважають, що атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі свідчить про "нову якість" засобів ураження та розширення географії "бавовни" у Росії.

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Маленька хитрість

Ймовірно, цей вид безпілотника зроблений з матеріалів, які малопомітні на радарах. Він летить низько й невеликий за розміром, адже кількість вибухівки невелика й немає сенсу робити його масштабним.

Акцент робиться на двигуні, щоби дрон летів малопомітно. Для об'єкта такого як нафтобаза 3 – 5 кілограмів вибухової речовини достатньо. Можливо, для ураження іншого об'єкта цього було б замало,

– зауважив Мусієнко.

Санкт-Петербург розташований неподалік російського кордону з Фінляндією, Естонією та Латвією, які є країнами-членами НАТО. Росія зараз активно пропагандує, що нібито Альянс збирається нападати на неї. Однак попри ймовірну загрозу, росіяни не зосереджують там свої засоби протиповітряної оборони. Адже нині вороже "пе-ве-о" на інших ділянках, тому Україна знайшла можливості.

"Я не виключаю, що задля здійснення успішної атаки була ретельно проведена розвідка й складено маршрут. Можливо, раніше були навіть невдалі спроби, але були зроблені висновки й коригування, аби це покращити", – додав військовий експерт.

Важливо! Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін натякнув, що під час атаки на нафтобазу у Санкт-Петербурзі застосовувалися безпілотники, які вироблені в Україні. Він також повідомив, що Україна вже може виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.

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