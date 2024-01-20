Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що ураження нафтобази в Клинцях прикметне тим, що саме цей населений пункт окупанти використовують як своєрідну логістичну базу.
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Чим важливі знищені російські об'єкти
Ні для кого не було секретом, що Росія використовувала нафтобазу в Клинцях для забезпечення потреб своїх військових. Паливом, що зберігалося на цьому об'єкті, загарбники заправляли свою техніку, яка потім рухалась в напрямку лінії фронту. Зокрема, це допомагало Росії в її спробах штурмувати українські позиції поблизу Куп'янська.
Це все потрібно знищувати, оскільки це є цілком законними військовими цілями,
– переконаний Мусієнко.
Також 19 січня стало відомо, що невідомі безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод. На ньому виробляли "начиння" для різноманітного російського озброєння, тож ураження його потужностей є дуже цінним.
"(Знищення порохового заводу – 24 Канал) матиме наслідки для подальшого виробництва інших заводів (російського ВПК – 24 Канал), які отримували порох з цього підприємства. Вони використовували його для виробництва різних снарядів, мін та боєприпасів", – зазначив військовий експерт.
Успіх таких атак на російські об'єкти можна вважати доволі позитивною тенденцією в контексті плану з перенесення бойових дій на територію країни-агресорки.
Що відбувається на території Росії
- Окрім ураження нафтобази на Брянщині, напередодні Сили оборони та розвідки змогли уразити й нафтове сховище неподалік Санкт-Петербурга. Для цього використали ударні дрони українського виробництва, які пролетіли понад 1000 кілометрів перед тим, як уразити ціль.
- Втім, не лише безпілотники псують життя агресору: нещодавно чергову успішну диверсійну операцію проти підрозділів ФСБ провели загони російських добровольців. Завдяки ефекту несподіванки РДК зуміли захопити російський "Урал" та завдати російським силовикам втрат.
- Ще одним голосним болем для Владіміра Путіна можуть стати протести в Башкортостані. Там місцеві мешканці активно протестують проти ув'язнення свого земляка, який активно боровся за права культури цього народу.