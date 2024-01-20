Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що ураження нафтобази в Клинцях прикметне тим, що саме цей населений пункт окупанти використовують як своєрідну логістичну базу.

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Чим важливі знищені російські об'єкти

Ні для кого не було секретом, що Росія використовувала нафтобазу в Клинцях для забезпечення потреб своїх військових. Паливом, що зберігалося на цьому об'єкті, загарбники заправляли свою техніку, яка потім рухалась в напрямку лінії фронту. Зокрема, це допомагало Росії в її спробах штурмувати українські позиції поблизу Куп'янська.

Це все потрібно знищувати, оскільки це є цілком законними військовими цілями,

– переконаний Мусієнко.

Також 19 січня стало відомо, що невідомі безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод. На ньому виробляли "начиння" для різноманітного російського озброєння, тож ураження його потужностей є дуже цінним.

"(Знищення порохового заводу – 24 Канал) матиме наслідки для подальшого виробництва інших заводів (російського ВПК – 24 Канал), які отримували порох з цього підприємства. Вони використовували його для виробництва різних снарядів, мін та боєприпасів", – зазначив військовий експерт.

Успіх таких атак на російські об'єкти можна вважати доволі позитивною тенденцією в контексті плану з перенесення бойових дій на територію країни-агресорки.

Що відбувається на території Росії