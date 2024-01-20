Про це в інтерв'ю "Фокусу" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Як відомо, 13 січня не долетіли 20 ворожих цілей.

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"Із тих 20 цілей, які не долетіли до мітки, частина – робота РЕБ, частина – неякісний продукт або інші фактори", – зазначив Ігнат.

За його словами, тоді деякі ракети знешкодилися самі – впали в полі чи вибухнули в повітрі. Причина може полягати у якості цих засобів. Можливо, росіяни поспішали або замінили імпортні компоненти, яких не мають через санкції.

Засоби РЕБ визначать хід війни

Теперішню російсько-українську війну називають дроновою, адже обидві сторони активно застосовують безпілотники – не лише для розвідки, а й для ураження. Однак успіх у протистоянні визначатимуть також засоби протидії БпЛА – радіоелектронна боротьба.

За системами РЕБ буде майбутнє – їх уже використовують на фронті і будуть ще потужніші станції. Окопна РЕБ грає дуже важливу роль – бійці намагаються якомога більше отримати для себе цих систем, це просто рятує життя. Війна переходить і перейшла вже на інший технологічний рівень, де працює високоточна зброя,

– констатував Ігнат.

Саме тому Україна працює над отриманням додаткових систем РЕБ від партнерів. Крім того, їх виробляють і на українських підприємствах.

У колонці для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав посилення радіоелектронної боротьби одним із п'яти кроків для виходу з позиційної війни.

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