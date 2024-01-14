Речник Повітряних сил ЗСУ назвав протидію повітряним атакам ворога за допомогою РЕБ стандартною практикою. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з РЕБ

Як пояснив Ігнат, засоби радіоелектронної боротьби можуть впливати на ворожі дрони та ракети, не даючи їм долетіти до цілей.

І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя,

– сказав речник.

За його словами, керівники певних компаній сьогодні вже думають про захист своїх об’єктів. Речник ПС ЗСУ наголосив, що за РЕБ майбутнє. Адже ці засоби дозволяють не витрачати дорогі ракети на ворожі цілі.

Що кажуть експерти про РЕБ