Спикер Воздушных сил ВСУ назвал противодействие воздушным атакам врага с помощью РЭБ стандартной практикой. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с РЭБ

Как пояснил Игнат, средства радиоэлектронной борьбы могут влиять на вражеские дроны и ракеты, не давая им долететь до целей.

И это то, что могут закупать местные общины, привлекать ресурс. Оружие же не купишь – стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять – это помогает сохранить жизнь,

– сказал спикер.

По его словам, руководители некоторых компаний сегодня уже думают о защите своих объектов. Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что за РЭБ будущее. Ведь эти средства позволяют не тратить дорогостоящие ракеты на вражеские цели.

Что говорят эксперты о РЭБ