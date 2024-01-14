В эфире 24 Канала военный эксперт по Израилю Давид Гендельман оценил роль радиоэлектронной борьбы в российско-украинской войне. Заметим, в Институте изучения войны сообщили, что эффективное применение средств РЭБ стало переломным моментом.

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Тема радиоэлектронной борьбы с обеих сторон занимает одно из первых мест. Неспроста генерал Валерий Залужный в своей статье по поводу того, каким путем можно выходить из тупика в этой войне, подчеркнул тему РЭБ, в частности систему "Покрова".

Обратите внимание! В общем доступе мало информации об общегосударственной системе РЭБ "Покров". Однако известно, что ее основная задача заключается в осуществлении замены спутникового радионавигационного поля ("спуфинга"). Это означает, что все системы, пользующиеся спутниковой навигацией, просто не будут работать, когда активирован РЭБ "Покрова".

По мнению военного эксперта из Израиля, пока рано говорить о переломе в войне, ведь Украина впервые ликвидировала около 20 ракет средствами РЭБ. Важно, чтобы это имело системный эффект, потому что одноразовое применение еще ни о чем не говорит.

Следует подчеркнуть, что средства РЭБ не могут полностью ликвидировать все системы наведения ракет, например, если даже удается заглушить спутниковую систему наведения, то ракета может идти по другим системам.

– сказал Гендельман.

Однако в любом случае радиоэлектронная борьба усложняет ориентировку, но даже если воздушная цель сбилась с курса, она не исчезает в воздухе и куда-то все же упадет. К примеру, если это будет в жилой местности, то последствия могут быть трагические. Польза в том, что, возможно, воздушная цель не достигнет цели.

"Из одного раза никаких выводов сделать нельзя, так что посмотрим, как это будет действовать во время последующих атак, которые, скорее всего, будут. Вряд ли россияне сразу же прекратят ракетные обстрелы", – добавил военный эксперт из Израиля.

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