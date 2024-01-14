Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также добавил, что страны-соседи Украины теперь также стремятся получить перспективные системы ПВО, передает 24 Канал.

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"Почувствовали запах войны"

Игнат предположил, что граничащие с Украиной страны Европы, очевидно, "почувствовали запах войны". Теперь же партнеры начали усиливать и собственные системы ПВО

Видимо, страны, граничащие с Украиной, уже почувствовали запах войны и понимают, что угроза есть и на нее нужно реагировать. Каждая страна усиливается, это и Польша, Румыния, Словакия и другие страны, пытаясь получить сегодня перспективные системы ПВО и другое вооружение, в том числе авиационные комплексы, самолеты. То, что они проводят учения, определенное усиление своей ПВО на границе с Украиной, говорит о том, что туда что-то залетало,

– подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил также добавил, что неоднократно фиксировались случаи, когда российские дроны и ракеты попадали в воздушное пространство стран Европы, поэтому вполне ожидаемо, что партнеры начинают усиливать и ПВО.

В Польше поднимали самолеты во время массированных атак

Россия на рассвете 13 января выпустила по территории Украины 40 воздушных целей, среди которых – дроны и ракеты разных типов. Поэтому в Польше поднимали в небо авиацию.

Когда уровень угрозы снизился, польские самолеты вернулись на места базирования. Однако это не первый случай, когда в стране-соседке из-за российских обстрелов поднимают самолеты. Так, 2 января во время массированной атаки России в Польше также поднимали истребители F-16.

Такие решения связаны с тем, что 29 декабря во время атаки российская ракета пересекла воздушное пространство Польши. Известно, что она пробыла в небе над страной Европы 3 минуты. Поэтому в Польше созвали срочное заседание военных и силовиков, чтобы установить происхождение "неизвестного объекта".