На проблемы агрессора уже намекнули в Воздушных силах ВСУ. Что стоит знать по этому поводу, сколько "Кинжалов" Россия уже выпустила по Украине, какое количество сбило ПВО, а также о запасах оккупантов рассказывает 24 Канал.
Обратите внимание Массированная атака по Украине 13 января: враг атаковал "Кинжалами", есть повреждения
Российские "Кинжалы" становятся все хуже
Российская атака 13 января подтвердила, что у оккупантов серьезные проблемы с "Кинжалами".
"Не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда!
– констатировали в Воздушных силах.
В то же время подчеркнули, что это не означает, что "Кинжалы" не представляют угрозы, а скорее наоборот. Защитники призывали быть бдительными и не игнорировать тревогу с применением "баллистики".
В эфире телемарафона спикер Командования Воздушных сил рассказал, были ли во время атаки фальш-цели. Заметил, что враг всячески пытается противодействовать, влияние есть и в радиоэлектронной борьбе.
Половина ("Кинжалов" – 24 Канал) не достигли целей, – это 100%. Поэтому не исключено, что было несколько таких целей, где было вражеское влияние,
– отметил спикер.
Сколько таких ракет враг выпустил этой зимой и в целом с 24 февраля 2022 года
По подсчетам из сообщений Воздушных сил, в течение декабря 2023 и до 13 января 2024 года россияне атаковали Украину 28 "Кинжалами". В частности:
- 13 января – 6 ракет;
- 8 января – 4;
- 2 января – 10,
- 29 декабря – 5;
- 14 декабря – 3.
Сколько "Кинжалов" уже сбили украинские защитники
Главное преимущество "Кинжалов" – их скорость. Как следствие, ракету очень тяжело перехватить, перед взрывом она способна пробивать любую броню.
Особенности ракеты "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Впрочем, наши военные уже не раз доказали, что обезвредить эту ракету можно. Так, 6 мая 2023 Украина сбила первый "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot, который партнеры передали весной прошлого года.
31 декабря Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские защитники уже уничтожили 15 аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал".
Однако, еще 10 из 10 "Кинжалов" наши Герои сбили 2 января. Так что в общей сложности уже 25.
25 уничтожено, начиная с 4 мая. Именно тогда, с весны прошлого года, мы получили Patriot и получили возможность уничтожать аэробаллистические ракеты,
– подчеркнул Юрий Игнат 7 января.
Какой запас у агрессора, и как быстро может его пополнять
В августе 2023 года представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, сколько "Кинжалов" осталось на вооружении врага. Генерал-майор отметил, что у россиян может быть еще около 75 таких ракет.
В марте Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказывал, что оккупанты могут производить в месяц 1 – 2 "Кинжалы".
Позже, уже в июне, представитель Командования Воздушных сил рассказывал, что после небольшой паузы Россия нарастила производство "Кинжалов" и "Калибров".
Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет сотрудничающих с ней отдельных стран и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит,
– подчеркнул Игнат.