В то же время последствия были бы ужасающими, если бы наше государство не имело возможности сбивать российские "Кинжалы". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.

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Залужный сказал, что было бы, если бы "Кинжалы" достигли своей цели

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в этом году Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это удалось сделать с помощью системы Patriot, предоставленной нашему государству западными партнерами.

Это рекорд. Если ракеты поразят цель, то последствия будут катастрофическими.

– подчеркнул генерал.

Залужный также поблагодарил наших партнеров за средства противовоздушной обороны. В то же время, он предостерег, что нет оснований полагать, что враг остановится на этой атаке, поэтому нашему государству нужно больше систем ПВО и ПРО и боеприпасов к ним.

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