Такое мнение 24 Каналу выразил авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что также россияне охотятся и за другими средствами ПВО. Он добавил, что речь идет о ЗРК SAMP/T и IRIS-T. Отметим, что оккупанты применили бомбардировщики Ту-95МС, а впоследствии – истребители МиГ-31К.
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"Они сейчас пытаются добраться до Patriot. Это – главная (цель – 24 Канал). Если есть военная цель, то только такая. И вообще, к средствам ПВО", – предположил Криволап.
Авиационный эксперт отметил, что, если анализировать прошлую атаку врага 29 декабря, то тогда оккупанты запустили 1 ракету Х-59. После нее они выпустили 4 ракеты Х-31П, поражающие радиолокационные станции. Когда враг сбрасывает с самолета недалеко от линии столкновения ракету Х-59, могут начать работать дополнительные средства ПВО.
Они включаются. Х-31П догоняет там, пытается сбить наши системы ПВО. С помощью "Кинжалов" они хотят все же добраться до SAMP/T или IRIS-T, ведь эти системы показывают высокие степени поражения,
– убежден Константин Криволап.
Какая тактика врага
Вся тактика россиян предсказуема и ясна. Сначала они запускают дроны-камикадзе, которые обнаруживают средства ПВО. Впоследствии они бьют крылатыми ракетами, которые пытаются прорваться.
"ПВО истощается тогда, когда мобильные группы пропускают "Шахеды" и начинают работать больше ракетами ближнего, среднего радиуса действия. Уже потом, когда достаточно истощена ПВО, когда прошли крылатые ракеты, их догоняют "Кинжалы" или "Искандеры-М", – сказал авиационный эксперт.
Ракетная атака 2 января: коротко
- Россияне 2 января массово обстреляли Украину. Враг атаковал промышленные и военные объекты, а также гражданскую и критическую инфраструктуру. Основным направлением удара для россиян была столица.
- По предварительным данным, оккупанты выпустили по Украине 99 ракет разных типов. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 72 из них сбили украинские военные.
- Так уничтожили 10 из 10 "Кинжалов", 3 из 3 крылатых ракет "Калибр" и 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Кроме того, оккупанты запустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П. А еще – применили 12 ракет типа "Искандер-М"/С-300/С-400, которые летели по баллистической траектории.
- В Киеве повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 43 человека. Есть 2 погибших. В некоторых районах столицы не было света и водоснабжения.
- В результате ракетных ударов по Харькову погибла 91-летняя женщина. Также известно о 52 пострадавших. Среди них есть дети. В центральной части города не менее 6 ракетных ударов. Повреждены многоэтажки, хозяйственные постройки, аптеки, кафе, магазины и автомобили.