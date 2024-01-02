Такое мнение 24 Каналу выразил авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что также россияне охотятся и за другими средствами ПВО. Он добавил, что речь идет о ЗРК SAMP/T и IRIS-T. Отметим, что оккупанты применили бомбардировщики Ту-95МС, а впоследствии – истребители МиГ-31К.

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"Они сейчас пытаются добраться до Patriot. Это – главная (цель – 24 Канал). Если есть военная цель, то только такая. И вообще, к средствам ПВО", – предположил Криволап.

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Авиационный эксперт отметил, что, если анализировать прошлую атаку врага 29 декабря, то тогда оккупанты запустили 1 ракету Х-59. После нее они выпустили 4 ракеты Х-31П, поражающие радиолокационные станции. Когда враг сбрасывает с самолета недалеко от линии столкновения ракету Х-59, могут начать работать дополнительные средства ПВО.

Они включаются. Х-31П догоняет там, пытается сбить наши системы ПВО. С помощью "Кинжалов" они хотят все же добраться до SAMP/T или IRIS-T, ведь эти системы показывают высокие степени поражения,

– убежден Константин Криволап.

Какая тактика врага

Вся тактика россиян предсказуема и ясна. Сначала они запускают дроны-камикадзе, которые обнаруживают средства ПВО. Впоследствии они бьют крылатыми ракетами, которые пытаются прорваться.

"ПВО истощается тогда, когда мобильные группы пропускают "Шахеды" и начинают работать больше ракетами ближнего, среднего радиуса действия. Уже потом, когда достаточно истощена ПВО, когда прошли крылатые ракеты, их догоняют "Кинжалы" или "Искандеры-М", – сказал авиационный эксперт.

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