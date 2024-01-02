По предварительной информации, 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вылетели из аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Самолеты совершают полет в юго-восточном направлении.
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Россия подняла в небо 9 самолетов Ту-95
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 04:00 – 05:00.
Заметим, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101 и Х-555, а также Х-55.
Сколько ракет Х-101 и Х-555 уничтожили силы ПВО Украины
- Недавно в воздушных силах ВСУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 1360 крылатых ракет типа Х-101/555/55. Из них силы ПВО уничтожили 1045 единиц.
- Предыдущая атака этими ракетами произошла 29 декабря, когда Россия нанесла массированный удар по Украине.
- Тогда россияне впервые за долгое время подняли в небо сразу 18 самолетов Ту-95 и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Украинским защитникам неба удалось сбить 87 крылатых ракет.
- Тогда под массированной атакой россиян оказались Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков и другие города Украины. Только в Киеве жертвами удара России стали 29 человек.