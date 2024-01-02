Бойцы Путина атаковали, в частности, аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все, что известно о вражеском обстреле, собирает 24 Канал.

К теме Взрывы в Киеве: обломки ракет упали на крышу многоэтажки, склады и в парке

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Оккупанты ударили с Ту-95МС и МиГ-31К

Около шести часов в Воздушных силах сообщили, что Россия подняла 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из которых запустила ракеты по Украине.

Взрывы в Киеве прогремели около 7 утра. Дальше звучали снова и снова. По состоянию на 9 часов ракетная атака продолжается. По вражеским целям работают Силы ПВО.

Заметим, что по данным Воздушных сил, оккупанты подняли в небо 9 МиГ-31К. Агрессор запустил в направлении Киева аэробалистические ракеты "Кинжал".

Что известно о пострадавших

В 08:34 Виталий Кличко сообщил о 10 пострадавших в Соломенском районе. Однако уже около 9 утра их количество возросло.

В настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики госпитализировали,

– рассказал городской голова.

В части Киева исчезли свет и вода

Виталий Кличко сообщил, что часть объектов и жилых домов обесточены. Проблемы со светом в нескольких районах столицы. Также у некоторых временно отсутствует давление в водопроводной сети.

Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах,

– рассказали в ДТЭК.

Подчеркнули, что как только ситуация позволит, всем обязательно вернут свет.

"Верьте в энергетиков и ПВО!" – подчеркнули в компании.