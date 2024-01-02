Бійці Путіна атакували, зокрема, аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усе, що відомо про ворожий обстріл, збирає 24 Канал.

До теми Вибухи у Києві: уламки ракет впали на дах багатоповерхівки, склади і в парку

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Окупанти вдарили з Ту-95МС та МіГ-31К

Близько 6 години у Повітряних силах повідомили, що Росія підняла 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з яких запустила ракети по Україні.

Вибухи у Києві прогриміли близько 7 ранку. Далі лунали знову й знов. Станом на 9 годину ракетна атака триває. По ворожих цілях працюють Сили ППО.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил, окупанти підняли в небо 9 МіГ-31К. Агресор запустив у напрямку Києва аеробалістичні ракети "Кинджал".

Що відомо про постраждалих

О 08:34 Віталій Кличко повідомив про 10 постраждалих у Солом'янському районі. Однак, вже близько 9 ранку їх кількість зросла.

Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Солом'янському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували,

– розповів міський голова.