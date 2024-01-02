Зранку 2 січня ворог завдав ракетного удару, використавши ракети як повітряного, так і морського та наземного базування. Відомо, що одна з них влучила у Києві у заклад, де проходять реабілітацію наші захисники.

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Ракета не вибухнула

Детальніше про це розповіли у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України. Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук отримав доповідь про те, що російська ракета влучила в один із закладів лікування, в якому на реабілітації поранені та травмовані українські захисники. Після цього він разом з оперативною групою виїхав на місце події.

Як з'ясувалося, частина будівлі зазнала пошкодження. На щастя, ракета ворога не вибухнула. Водночас її частина, яка застрягла у підлозі першого поверху, мала бойову частину.



Російська ракета влучила у лікувальний заклад / Фото Командування Медичних сил ЗСУ



Російська ракета влучила у лікувальний заклад / Фото Командування Медичних сил ЗСУ

Негайно ж ухвалили рішення про евакуацію тяжкопоранених пацієнтів до іншого закладу лікування. Решту ж пацієнтів перевели до безпечних місць на території лікувального закладу, а також забезпечили їх належним доглядом.

Після цього за свою роботу взялися сапери. Вони вилучили бойову частину російської ракети. Також вдалося прибрати всі великі уламки ракети завдяки злагодженій роботі фахівців.

Крім того, дах будівлі, пошкоджений ракетою, накрили спеціальним наметом. Інформації про постраждалих внаслідок обстрілу медичного закладу не було.

Станом на вечір 2 січня, цей медичний заклад, постраждалий від російської атаки, працює у штатному режимі. У Командуванні Медичних сил ЗСУ висловили подяку закладу за оперативність, мужність та вмотивованість.

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