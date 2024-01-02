Росія 2 січня 2024 року атакувала Україну крилатими ракетами. Під ударом опинився Київ.

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Вибухи у столиці

У Голосіївському районі Києва пролунали вибухи. Там уламок ракети впав у парку.

Також в Деснянському районі палає уламок БпЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. Раніше писали, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Також мер міста зазначив, що вибухи лунають на Оболоні. У Печерському районі столиці викликали екстрені служби.

Вибухи лунали також і в інших регіонах України