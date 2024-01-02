Росія 2 січня 2024 року атакувала Україну крилатими ракетами. Під ударом опинився Київ.
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Вибухи у столиці
У Голосіївському районі Києва пролунали вибухи. Там уламок ракети впав у парку.
Також в Деснянському районі палає уламок БпЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці. Раніше писали, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони.
Також мер міста зазначив, що вибухи лунають на Оболоні. У Печерському районі столиці викликали екстрені служби.
Вибухи лунали також і в інших регіонах України
- Зранку 2 січня 2024 року Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з них вона масовано атакувала Україну 29 грудня. Згодом стало відомо про пуски ракет у різних напрямках. Сили протиповітряної оборони працюють над тим, щоб не допустити влучань.
- Зокрема, вибухи пролунали у Кропивницькому. Офіційну інформацію людям ще не повідомляли. Також вибухи були і в Києві. Там працює ППО.
- Перед цим ворог атакував ударними дронами. Повітряні сили відзвітували про знищення 35 цілей. Це всі дрони, які було запущено. Тобто сили протиповітряної оборони спрацювали на "відмінно".