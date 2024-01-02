Перед цим Росія підняла у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Саме тому Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС та закликали людей спускатись в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про вибухи в Кропивницькому

Журналісти Суспільного повідомили орієнтовно о 6:50 2 січня, що у Кропивницькому чути звуки вибухів.

Оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі.

Офіційну інформацію людям ще не повідомляли.

Попри це, відомо, що Росія скерувала ракети в напрямку Вінницької області, людей закликали перейти в укриття.

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