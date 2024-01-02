Перед этим Россия подняла в воздух 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Именно поэтому воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС и призвали людей спускаться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о взрывах в Кропивницком
Журналисты Суспильного сообщили ориентировочно в 6:50 2 января, что в Кропивницком слышны звуки взрывов.
Официальную информацию людям еще не сообщали.
Несмотря на это, известно, что Россия направила ракеты в направлении Винницкой области, людей призывали перейти в укрытие.
Россия ночью атаковала "Шахедами"
- Россия ночью на 2 января запустила по Украине "Шахеды". Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запускали дроны-камикадзе из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и российского района Приморско-Ахтарска.
- Враг выпустил по Украине 35 вражеских дронов типа "Шахед". Наши военные сбили все враждебные цели.
- В Киеве сообщали о возгорании обломков "Шахеда", в столице Украины и в Николаеве раздались взрывы.