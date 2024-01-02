Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Деснянском районе пылает обломок. По его информации, все службы уже на месте.

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Вероятно, произошло возгорание на территории жилой застройки

В КГВА добавили, что в Деснянском районе, предварительно, есть возгорание на территории жилой застройки. Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов.

Вероятные повреждения и наличие пострадавших уточняется.

В КГВА добавили, что предварительно, зафиксировано падение остатков вражеского БПЛА и в Голосеевском районе столицы. Подразделения ГСЧС следуют на место вызова. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

В Николаеве возник пожар в результате атаки "Шахедов"

Украинские силы ПВО во время атаки вражеских "Шахедов" отрабатывали по дронам в пределах Николаевской области.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на территории города есть возгорание.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что на месте работают спасательные службы.

В ночь с 1 на 2 января Россия запустила по территории Украины несколько десятков "Шахедов". Дроны-камикадзе атаковали Украину несколькими группами.