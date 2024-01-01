Загарбники не заспокоїлися після своєї атаки України у новорічну ніч. Окупанти продовжили терор 1 січня. Так, пізно ввечері росіяни запустили 5 груп ударних БпЛА.
Читайте також Вдень 1 січня окупанти атакували 10 "Шахедами": скільки знищили
Росія продовжила тероризувати мирне населення Україні у 2024 році. Окупанти вкотре випустили ударні дрони-камікадзе.
Джерело:ПС ЗСУ
Загарбники не заспокоїлися після своєї атаки України у новорічну ніч. Окупанти продовжили терор 1 січня. Так, пізно ввечері росіяни запустили 5 груп ударних БпЛА.
Читайте також Вдень 1 січня окупанти атакували 10 "Шахедами": скільки знищили