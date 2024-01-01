Загарбники не заспокоїлися після своєї атаки України у новорічну ніч. Окупанти продовжили терор 1 січня. Так, пізно ввечері росіяни запустили 5 груп ударних БпЛА.

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Що відомо про російську атаку