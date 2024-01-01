У новорічну ніч Росія масовано атакувала Україну дронами-камікадзе. Усе, що відомо про атаку, наслідки та постраждалих – читайте у тексті 24 Каналу.

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Тривогу у Одеській області оголосили пізно ввечері 31 грудня 2023 року. Вона тривала декілька годин. Приблизно о 1 ночі повідомили про перші вибухи. Трохи згодом у Одеській обласній військовій адміністрації розповіли деталі атаки.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув 15-річний підліток. Він додав, що є влучання уламків збитих російських дронів-камікадзе. У різних районах міста спалахнули пожежі. Там працювали екстрені служби.

Серед мешканців пошкоджених будинків є поранені. Трьох людей госпіталізували.

Наслідки атаки "Шахедів" на Одещині / Фото ДСНС

Сили оборони поділились кадрами із перших хвилин атаки на Одещину.

Перші хвилини після удару по Одещині / Сили оборони Півдня

Під прицілом ворога опинилась також і Дніпропетровщина. У обласній військовій адміністрації розповіли, що там оборонці неба знищили 5 дронів-камікадзе.

Їх збивали у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. Водночас без влучань не обійшлося.

У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь,
– додав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району 1500 родин залишалися без світла через безпілотник окупантів, який зачепився за лінію електропередач. Енергетики відреагували оперативно, тож їх вже підключили до мережі.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото Дніпропетровської ОВА

Цього разу дрони долетіли аж до Заходу. У Львові є два влучання у будівлі, які є об'єктами національної пам'яті. Відомо, що спочатку пролунали вибухи, а потім надійшла інформація про пожежу у музеї Шухевича у Білогорщі. Львів атакували 4 дрони-камікадзе. Їх усі знищили.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. А дещо згодом міський голова Львова Андрій Садовий додав, що музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі повністю знищено.

У Дублянах впали уламки "Шахеда". Відомо, що внаслідок цього спалахнув дах гуртожитку. На місці працювали пожежники.

Наслідки прильотів у Львові / Фото ДСНС, Максима Козицького та Андрія Садового

Сили оборони Півдня повідомили, що бойова робота зі збиття "Шахедів" тривала 11 годин. Вдалося знищити 51 БпЛА. Зокрема, 28 – на Одещині, 14 – на Миколаївщині, 5 – на Вінниччині, 2 – на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині та Кіровоградщині.

Загалом, ворог запустив по території України 122 "Шахеди". 96 Росія застосувала до півночі, а ще 26 – після. Загалом, сили протиповітряної оборони знищили 87 ударних дронів.

У Повітряних силах наголосили, що ця кількість дронів – рекордна. Також ворог вдарив 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.