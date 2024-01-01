Адже окупанти випустили по Україні рекордну кількість дронів. Українські захисники ліквідували майже всі безпілотники.

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Що відомо про атаку Росії в новорічну ніч

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, російського Курська, Приморсько-Ахтарська,

– розповіли військові.

Вони повідомили, що зафіксували пуски 90 безпілотників типу "Шахед". Також ворог вдарив 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.

Військові повідомили, що повітряну тривогу оголошували по маршруту слідування безпілотників, майже у всіх регіонах працювала ППО.

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил", – розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

За їхніми даними, Україна в нововірну ніч збила рекордну кількість ворожих ударних безпілотників – 87 із 90 Shahed-136/131.

Рік тому у Новорічну ніч захисники неба знищили 45 "Шахедів". Сьогодні – 87!

– написав командував Повітряних сил ЗСУ.

Він подякував військовим за бойову роботу.

Росія атакувала Україну дронами