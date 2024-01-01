Раніше Повітряні сили попередили, що Львівській області загрожують ворожі дрони-камікадзе. Цієї ночі відбувалася масована атака по Україні.
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Голова Львівської Обласної військової адміністрації Максим Козицький відреагував на ситуацію в області та попередив мешканців про небезпеку від російських дронів-камікадзе.
У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "Шахеди". Нічого не знімайте і ніде не викладайте! Не будьте помічниками окупантів,
– очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Тривогу в області оголосили за кілька хвилин після 4 ранку, а через годину Повітряні сили проінформували у телеграмі, що до регіону долетіли "Шахеди".
Монітори зазначали, що їх кількість незначна, але це не применшує небезпеки – до оголошення відбою слід залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях.