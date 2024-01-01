Раніше Повітряні сили попередили, що Львівській області загрожують ворожі дрони-камікадзе. Цієї ночі відбувалася масована атака по Україні.

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Голова Львівської Обласної військової адміністрації Максим Козицький відреагував на ситуацію в області та попередив мешканців про небезпеку від російських дронів-камікадзе.

У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "Шахеди". Нічого не знімайте і ніде не викладайте! Не будьте помічниками окупантів,

– очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Тривогу в області оголосили за кілька хвилин після 4 ранку, а через годину Повітряні сили проінформували у телеграмі, що до регіону долетіли "Шахеди".

Монітори зазначали, що їх кількість незначна, але це не применшує небезпеки – до оголошення відбою слід залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях.

Зверніть увагу: масована повітряна атака на Україну 31 грудня 2023 – 1 січня 2024 року з використанням "Шахедів" тривала багато годин, з 18 вечора і до самого ранку. Найсильнішого удару зазнала Одеса, про прильоти повідомляли й у Миколаївській ОВА, а вибухи чули в Дніпрі та інших містах.