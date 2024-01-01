Ранее воздушные силы предупредили, что Львовской области угрожают вражеские дроны-камикадзе. Этой ночью происходила массированная атака по Украине.

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Глава Львовской Областной военной администрации Максим Козицкий отреагировал на ситуацию в области и предупредил жителей об опасности от российских дронов-камикадзе.

Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, сбивающие вражеские "Шахеды". Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте! Не будьте помощниками оккупантов,

– глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Тревогу в области объявили через несколько минут после 4 утра, а через час Воздушные силы проинформировали в телеграме, что до региона долетели "Шахеды".

Мониторы отмечали, что их количество незначительно, но это не умаляет опасности – до объявления отбоя следует оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

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Обновление 05:45.

В ОВА опубликовали фотографию музея Романа Шухевича в Белогорще во Львове – там пожар из-за, предварительно, попадания обломков "Шахеда". О пострадавших пока нет информации.

В сумме Львов атаковали несколько дронов, громко было по меньшей мере в две волны. Противовоздушная оборона отработала, больше информации впоследствии опубликуют ответственные лица.

​​​Пожар в музее Шухевича в Белогорще во время атаки "Шахедов" / Фото опубликовал Максим Козицкий

Также городской голова Львова Андрей Садовый написал в телеграме в 05:46:

Во Львове – взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой.

Также ОВА и мэр Садовый добавили, что случилось падение обломков "Шахеда" в Дублянах: "Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно".

Впоследствии Садовый сообщил, что пожар в Дублянах был ликвидирован, жертв нет. А вот музей Шухевича уничтожен полностью.

Обратите внимание: массированная воздушная атака на Украину 31 декабря 2023 – 1 января 2024 с использованием "Шахедов" длилась много часов, с 18 вечера и до самого утра. От самого сильного удара пострадала Одесса, о прилетах сообщали и в Николаевской ОВА, а взрывы слышали в Днепре и других городах.