Во вторую половину дня 31 декабря Воздушные силы предупредили об угрозе ударов дронами-камикадзе. Для каких областей существует опасность и куда двигаются враждебные цели. 24 Канал.
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Россияне запустили БпЛА
Приблизительно в 15:48 мониторинговые каналы сообщили о запуске беспилотников с юга. Уже впоследствии Воздушные силы анонсировали опасность ряду областей, в частности Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины.
Для каких областей существует угроза / Фото
Атака ракетами
Параллельно с угрозой беспилотников для Харьковской области возникла другая опасность.
В 16:00 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для области с территории Белгородской области.
Позже в Чугуевском районе Харьковской области раздался взрыв. В Харьковской ОВА заявили о минимум четырех ударах по территории области ракетами С-300.