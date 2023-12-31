Во вторую половину дня 31 декабря Воздушные силы предупредили об угрозе ударов дронами-камикадзе. Для каких областей существует опасность и куда двигаются враждебные цели. 24 Канал.

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Россияне запустили БпЛА

Приблизительно в 15:48 мониторинговые каналы сообщили о запуске беспилотников с юга. Уже впоследствии Воздушные силы анонсировали опасность ряду областей, в частности Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины.

16:45 Несколько новых групп "Шахедов" из Запорожья в направлении Днепропетровщины.

16:43 Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской, Николаевской областей.

16:39 "Шахеды" из Харьковщины, Днепропетровщины в направлении Полтавщины.

16:10 "Шахеды" находятся вблизи Павлограда.

16:07 Шахеды двигаются в направлении Лозовой Харьковской области.

16:06 Кировоградская область "покраснела".

15:56 Шахеды - на востоке Днепропетровщины и на юге Харьковщины двигаются на север.

Для каких областей существует угроза / Фото

Атака ракетами

Параллельно с угрозой беспилотников для Харьковской области возникла другая опасность.

В 16:00 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для области с территории Белгородской области.

Позже в Чугуевском районе Харьковской области раздался взрыв. В Харьковской ОВА заявили о минимум четырех ударах по территории области ракетами С-300.

16:53 В сторону Днепра - управляемая авиационная ракета Х-59.

16:42 Ракета в Николаевской области. Курс – северо-западный.

16:35 Ракеты летят с юга на Кривой Рог.

16:07 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для юга и востока Украины.