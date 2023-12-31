О другій половині дня 31 грудня Повітряні сили попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе. Для яких областей існує небезпека і куди рухаються ворожі цілі, передає 24 Канал.
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Росіяни запустили БпЛА
Приблизно о 15:48 моніторингові канали повідомили про запуск безпілотників з півдня. Вже згодом Повітряні сили анонсували небезпеку для низки областей, зокрема Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини.
Для яких областей існує загроза / Фото
Атака ракетами
Паралельно із загрозою безпілотників для Харківської області виникла інша небезпека. О 16:00 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для області з території Бєлгородської області.
Пізніше у Чугуївському районі на Харківщині пролунав вибух. У Харківській ОВА заявили про щонайменше чотири удари по території області ракетами С-300.