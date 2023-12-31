Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував нічну атаку 24 Каналу. За його словами, біля лінії зіткнення свої особливості роботи ППО.

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"Тут не така велика проблема від "Шахедів", тому що військовослужбовці знають, як від них захищатись. Якщо "Шахед" не атакує безпосередньо об'єкт, то його ніхто до пуття й не чіпатиме – і він впаде просто в полі", – зазначив Світан.

Саме тому коефіцієнт збиття ворожих об'єктів на прифронтовій території нижчий, ніж у тилу. Як відомо, упродовж ночі 31 грудня всього зафіксували 49 "Шахедів", з яких знищили тільки 21.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що росіяни змістили акцент атак на прифронтову територію. Попри далекобійність дронів, їх не шкодують на лінію зіткнення через дефіцит ракет.

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З огляду на прив'язаність окупантів до дат, логічно очікувати їхніх ударів у новорічну ніч. Тому важливо зберігати пильність і швидко сходити в укриття.

Росіяни продовжуватимуть і у вихідні, і у святкові дні намагатись закошмарити українське населення постійними атаками,

– переконаний Світан.

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