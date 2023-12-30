У п'ятницю 29 грудня була одна з наймасштабніших атак по Україні. За неї уже відповіла низка російських міст, зокрема Бєлгород і Брянськ. Та росіяни продовжили свій ракетно-дроновий терор увечері суботи 30 грудня.

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19:39, 30 грудня Повітряна тривога в Миколаївській області.

19:38, 30 грудня Відбій тривоги в Черкаській області.

19:38, 30 грудня Повітряна тривога в Херсонській області.



19:37, 30 грудня Ударні БпЛА на Чернігівщині.

19:37, 30 грудня Повітряна тривога в Одеській області.

19:37, 30 грудня Повітряна тривога в Дніпропетровській області.

19:32, 30 грудня Повітряна тривога в Чернігівській області.



19:29, 30 грудня Відбій тривоги в Дніпропетровській області.



19:26, 30 грудня Конотоп – рух ворожих БпЛА у вашому напрямку.

19:22, 30 грудня Мапа тривог на 19:22.

19:21, 30 грудня Відбій тривоги в Миколаївській області.



19:20, 30 грудня Відбій тривоги в Херсонській області.

19:15, 30 грудня Ворожі БпЛА рухаються через Сумську область у напрямку Чернігівщини.

19:04, 30 грудня Вибухи в Херсоні.

19:02, 30 грудня Зафіксовано рух БпЛА з північно-східного напрямку. Загроза для Сумської області.



19:02, 30 грудня Знову вибух у Харкові.

19:00, 30 грудня Загроза балістики для Черкаської області.

19:00, 30 грудня Повторний вибух у Харкові.

18:59, 30 грудня Мапа тривог на 18:59.

18:59, 30 грудня Вибух у Харкові.

18:47, 30 грудня Полтавська, Харківська, Сумська, Дніпропетровська області –загроза застосування балістичного озброєння.

18:46, 30 грудня Загроза ударних дронів для Дніпропетровської області.