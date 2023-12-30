Вибухи пролунали близько 19:00. За попередніми даними, ворог атакує місто балістикою.

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У місті пролунала низка вибухів

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що у місті пролунало щонайменше 5 вибухів. Згодом Олег Синєгубов уточнив, що їх було – понад 6. Ворог вдарив по центру Харкова. На жаль, є руйнування.

Окупанти завдали більше 6 ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань,

– мовиться у повідомленні.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів. Публікація таких кадрів у мережі може допомогти ворогу.

Є приліт у житловий будинок

ЗМІ повідомляють, що у Харкові було влучання у житловий будинок. Згодом Ігор Терехов підтвердив інформацію. Він наголосив, що приліт – у житловий будинок в центрі міста. Там – серйозні руйнування, спалахнула пожежа. У Харківській поліції наголосили, що є щонайменше 4 постраждалих внаслідок терористичної російської атаки.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту аж до відбою тривоги. Це може врятувати життя.

Окрім того, українців просять довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише дронами та ракетами, але й фейками.

Раніше окупанти атакували Херсон та Одесу

Упродовж дня російські окупанти продовжили завдавати терористичні удари по Україні. Зокрема, вдень під час тривоги загарбники атакували Одесу. Окрім того, увечері стало відомо, що ворог вдарив по Херсону. Загарбники обстріляли житловий будинок. На жаль, одна людина загинула.

Українців просять оперативно реагувати на тривоги, адже ворог збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі.

Росія скоїла наймасштабнішу атаку з повітря

Російські терористи продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Напередодні, 29 грудня, ворог скоїв атаку, яку згодом назвали наймасштабнішою з повітря. Окупанти забрали життя 40 людей. Окрім того, відомо про понад сотню постраждалих. Згодом Володимир Зеленський розповів, що внаслідок терористичної атаки постраждали 120 міст та сіл України.

"Наші воїни протиповітряної оборони зробили багато. Враховуючи, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. Ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків – додому, у Росію, звідки вона й прийшла", – наголосив Зеленський.

Російським окупантам доведеться відповісти за кожен удар по території України. Зеленський наголосив, що дуже важливою є реакція цивілізованого світу на терористичний удар Росії. Український лідер подякував світовим політикам, які відреагували на російський терор. Окрім того, президент подякував усім, хто допомагає Україні посилювати ППО.