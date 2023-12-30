Сили оборони Півдня повідомили, що це дані за 30 грудня 2023 року. Варто зауважити, що під час масованої комбінованої атаки окупанти били по Україні з території Росії та не використовували Чорне море.

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Яку кількість кораблів у Чорному морі сконцентрували росіяни

Противник нарощує кількість кораблів свого недофлоту,

– розповіли українські військові.

За їхніми даними, ворог збільшив кількість кораблів. Так, окупанти тримають:

в Чорному морі – 9 кораблів ворога;

в Азовському – один.

Один надводний та два підводних ракетоносії продовжують бойове чергування,

– повідомили Сили оборони Півдня.

Військові запевнили, що їх сумарне спорядження сягає 16 ракет типу "Калібр".

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Яка ситуація в Чорному морі