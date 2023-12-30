Силы обороны Юга сообщили, что это данные за 30 декабря 2023 года. Следует заметить, что во время массированной комбинированной атаки оккупанты били по Украине с территории России и не использовали Черное море.

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Какое количество кораблей в Черном море сконцентрировали россияне

Противник наращивает количество кораблей своего нефлота,

– рассказали украинские военные.

По их данным, враг увеличил количество кораблей. Так, оккупанты держат:

в Черном море – 9 кораблей врага;

в Азовском – один.

Один надводный и два подводных ракетоносителя продолжают боевое дежурство,

– сообщили Силы обороны Юга.

Военные заверили, что их суммарное снаряжение достигает 16 ракет типа "Калибр".

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Какая ситуация в Черном море