В пятницу утром, 29 декабря, во время воздушной тревоги по всей Украине спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк оценили возможность применения оккупантами "Калибров". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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"Уровень опасности повысился"

По словам спикера, из количества вражеских кораблей на боевом дежурстве можно заключить, что общий залп "Калибров" составляет 16 единиц. Гуменюк отмечает, что уровень ракетной опасности существенно вырос.

Вчера (28 декабря – 24 Канал) они активизировались и вывели на боевое дежурство 3 ракетоносных, 2 подводные, 1 надводную лодку. "Адмирал Макаров" дежурит, и 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению. Очевидно, уровень ракетной опасности значительно повысился с изменениями в корабельной группировке.

Как отметила спикер, сейчас Силы обороны отслеживают ситуацию: "Пока они не задействовали ("Калибры" – 24 Канал), и активность их не зафиксирована. Хотя по результатам перехвата понимаем, что могут начать".