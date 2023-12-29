У п'ятницю вранці, 29 грудня, під час повітряної тривоги по всій Україні речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк оцінили можливість застосування окупантами "Калібрів". Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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"Рівень небезпеки підвищився"

За словами спікерки, з кількості ворожих кораблів на бойовому чергуванні можна зробити висновок, що загальний залп "Калібрів" становить 16 одиниць. Гуменюк зазначає, що рівень ракетної небезпеки суттєво зріс.

Вчора (28 грудня – 24 Канал) вони активізувалися і вивели на бойове чергування 3 ракетоносні, 2 підводні, 1 надводний човни. "Адмірал Макаров" чергує, і 16 ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування. Очевидно, рівень ракетної небезпеки значно підвищився з такими змінами в корабельному угрупованні.

Як зазначила речниця, наразі Сили оборони відстежують ситуацію: "Поки що вони не задіювали ("Калібри" – 24 Канал), і активності їхньої не зафіксовано. Хоча за результатами перехоплення розуміємо, що можуть почати".