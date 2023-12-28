Про це стало відомо у четвер, 28 грудня. У Збройних Силах зазначають, що корабель втратив хід і керування, а на верхній його палубі спалахнула пожежа.

Дивіться також Україна в ЄС і НАТО до 2030 – наскільки це реально? Головні євроатлантичні підсумки 2023 року

Панамський балкер підірвався на міні Росії

Аби уникнути затоплення судна, його капітан зафіксував на мілині. Водночас катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби виїхали, щоб негайно надати допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

Під час огляду судна та спілкування з капітаном було виявлено двох моряків, які були поранені,

– пишуть в Силах оборони Півдня.

Відомо, що одному з потерпілих лікарі надали допомогу на місці, іншого – доправили на дообстеження до найближчої лікарні. Стан постраждалого задовільний.

Разом з тим до судна під прапором Панами, що підірвалось на російській міні, спрямовували буксири для зняття балкера з мілини та доправлення його в порт.

Зверніть увагу! Сили оборони Півдня наголошують, що питання розмінування моря залишається актуальним, але можливе воно за підтримки міжнародних партнерів. Часто й погода спричиняє труднощі в цьому ділі, однак робота триває всупереч усім поганим обставинам.

Розмінування моря: важливі новини