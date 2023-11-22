За півтора року було виявлено близько 80 різних морських мін в акваторії західного узбережжя Чорного моря. Про це 24 Каналу сказав капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко, зауваживши, що через це декілька місяців тому в Румунії була проведена зустріч з метою створення угрупування, яке займатиметься їх ліквідацією.
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Найбільш заміноване море світу
Чорне море – одне із найзамінованіших у світі. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мінна небезпека була висока. Вона обумовлена бойовими діями, які відбувалися під час Першої та Другої світової війни, а потім діяльністю радянського флоту.
Кількість так званих історичних морських мін у Чорному морі оцінювалась в 30 – 40 тисяч. Подібна ситуація й в Балтійському морі. Проте там є активне воєнно-морське угрупування Латвії, Литви та Естонії "BALTOPS", до якого залучаються інші країни НАТО.
Вони щорічно шукають морські міни в Балтійському морі. Однак там шукати та знешкоджувати міни легше, адже Балтійське море мілкіше за Чорне. Середня глибина Балтійського моря становить 54 метри,
– мовив Риженко.
На жаль, до початку війни Україна не проводила таких обстежень, оскільки не мала потрібної техніки. Виявлені об'єкти хіба що знешкоджували методом підриву та застосуванням водолазів. З початком війни Росії проти України ситуація з мінами стала ще більш небезпечною.
"Росіяни навмисно ставлять морські міни. До того ж не просто ставлять, а викидають дрейфуючі, які модифіковані з малих морських якірних мін. У ній може бути 20 – 30 кілограмів вибухівки. Це не критично, наприклад, для великого суховантажу, але однаково корабель зазнає пошкодження. Для меншого судна цей вибух може бути фатальним", – додав капітан 1 рангу запасу ВМС України.
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Морські дрони-сапери
Більшість мін перебуває на морському дні. Для того, щоб виявити вибухонебезпечні предмети застосовують спеціальні дрони для обстеження морського дна й товщі води. До початку повномасштабного вторгнення Україна взагалі не мала таких дронів.
Дуже добре, що така техніка надходить в Україну. Вона ефективно дозволяє виявляти міни на морському дні. Проте основне призначення цього апарата – гідрографічні дослідження з метою уточнення глибини та рельєфу морського дна,
– зазначив Риженко.
Впродовж останніх 10 років активно розвивається виробництво безпілотних катерів, які самостійно шукають морські міни на морському дні та в товщі води, а потім ідентифікують та знищують їх. Такі дрони набагато дешевші, ніж класичний протимінний корабель, та без обмежень можуть діяти в ближній морській зоні.
"Це тенденція дуже позитивна. Я думаю, що Україна також використовуватиме дрони для пошуку морських мін та їх ідентифікації. Система мобільна. Її можна перекидати по узбережжю в будь-яку точку, потім уже застосовувати з берегової лінії", – підсумував стратегічний експерт Sonata.
Морська міна пошкодила судно біля України
Іноземні журналісти з посиланням на неназване джерело в українському уряді повідомили, що морська міна 16 листопада пошкодила зерновоз поблизу українського порту. Припускають, що торговельне судно Georgia S потрапило під плавучу морську міну.
За попередніми даними, корабель вийшов з українського порту "Південний".
Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, судно під прапором Ліберії з пшеницею на борту прямувало до румунського порту Констанца.