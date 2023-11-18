Відповідну інформацію повідомили іноземні журналісти з посиланням на неназване джерело в українському уряді. За їхніми словами, судно вийшло з нашого порту "Південний".
Дивіться також Росія перейшла в оборону в морі: скільки кораблів окупантів вже знищила Україна
Що трапилось з судном через вороже замінування
Судно Georgia S 16 листопада під прапором Ліберії з пшеницею на борту отримало легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний".
Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п'ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца,
– пояснили журналісти.
Офіційно цю інформацію українська влада станом на ранок 18 листопада не коментувала.
Видання "Думская" написало, що їхні джерела підтвердили – причиною інциденту стала морська міна.
Що цьому передувало
- Росія розкидала по Чорному морі морські міни та ще 17 липня 2023 року відмовилась продовжувати зерновий коридор. Після цього наші Військово-морські сили самотужки організували зерновий коридор для проходження суден.
- У жовтні 2023 року речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна вже мала понад 60 заходів суден в коридор. За його даними, наша держава наближається до відмітки у 1,5 мільйона тонн, які вже перевантажили цим коридором.
- Тоді ж ЗМІ писали про нібито підрив турецького вантажного судна Kafkametler біля узбережжя Румунії. Проте Дмитро Плетенчук заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.