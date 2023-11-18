Відповідну інформацію повідомили іноземні журналісти з посиланням на неназване джерело в українському уряді. За їхніми словами, судно вийшло з нашого порту "Південний".

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Що трапилось з судном через вороже замінування

Судно Georgia S 16 листопада під прапором Ліберії з пшеницею на борту отримало легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний".

Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п'ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца,

– пояснили журналісти.

Офіційно цю інформацію українська влада станом на ранок 18 листопада не коментувала.

Видання "Думская" написало, що їхні джерела підтвердили – причиною інциденту стала морська міна.

Що цьому передувало