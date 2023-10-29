Речник українських Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону, що Україна має понад 60 заходів суден по новому коридору. Окрім того, раніше в міністерстві спростовували інформацію про нібито зупинку дії одного з нових чорноморських коридорів, пише 24 Канал.
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Що у ВМС розповіли про роботу зернового коридору
Наближаємося до відмітки у 1,5 мільйона тонн, які вже перевантажили цим коридором,
– заявив речник Військово-морських сил.
За його словами, ситуація з мінною загрозою залишається стабільною. Дмитро Плетенчук запевнив, що наші військові роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства в їхній зоні відповідальності.
В міністерстві спростували дані про призупинення коридору
- 26 жовтня з'явилась інформація про нібито призупинення дії одного з нових чорноморських коридорів через нібито високий рівень загрози зі сторони російської авіації.
- Консалтингова компанія Barva Invest написала, що адміністрація морпортів України начебто затвердила обмеження на 26 жовтня. Ба більше, писали про ймовірне продовження заборони.
- Згодом в Міністерстві відновлення України спростували інформацію про повне закриття чи призупинення тимчасового коридору в Одесі. Там заявили, що всі встановлені Військово-морськими силами маршрути дійсні та використовуються цивільними суднами.
- В міністерстві додали, що коридор впровадили в надскладних умовах військової агресії Росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов.
- Тоді в міністерстві запевнили, що в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням перебували 23 судна. Станом на 26 жовтня повідомляли, що 33 судна експортувало понад 1,3 мільйона тонн української агропродукції та інших вантажів.