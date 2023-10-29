Речник українських Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону, що Україна має понад 60 заходів суден по новому коридору. Окрім того, раніше в міністерстві спростовували інформацію про нібито зупинку дії одного з нових чорноморських коридорів, пише 24 Канал.

Дивіться також Ще один удар по Росії: Латвія пропонує заборонити імпорт російського зерна в ЄС

Що у ВМС розповіли про роботу зернового коридору

Наближаємося до відмітки у 1,5 мільйона тонн, які вже перевантажили цим коридором,

– заявив речник Військово-морських сил.

За його словами, ситуація з мінною загрозою залишається стабільною. Дмитро Плетенчук запевнив, що наші військові роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства в їхній зоні відповідальності.

В міністерстві спростували дані про призупинення коридору