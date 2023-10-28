Ще одне обмеження для росіян
Як відомо, Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії. Його "козирем" повинна стати заборона на імпорт російських алмазів. Відповідна позиція вже була погоджена з країнами "великої сімки".
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Окрім того, президент Латвії Едгардс Рінкевичс пропонує обговорити на рівні ЄС можливість обмеження імпорту російського зерна. Відповідну пропозицію він зробив після наради з міністеркою землеробства Латвії Арманди Краузе.
Разом з тим, йдеться виключно про заборону імпорту власне в країни ЄС. Що стосується транзиту, то він залишиться дозволеним, аби не спричиняти проблем із продовольством для країн Глобального Півдня.
Раніше ЄС забороняв ввозити зерно з України
До 15 вересня Євросоюз забороняв ввозити зерно з України, аби захистити внутрішній ринок. Деякі країни, окрема Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія закликали ЄС продовжити заборону, але в Єврокомісії відповіли відмовою.
Коли час заборони минув, ці країни ввели ембарго на українську агропродукцію в односторонньому порядку. Це викликало негативну реакцію лідерів ЄС, а Україна навіть була змушена звернутися до Міжнародної торгової палати, аби захистити свої інтереси.