Позиція ЄС щодо доходів від заморожених активів росіян

Лідери країн ЄС не проти скерувати кілька мільярдів євро, які принесли заморожені російські активи, для допомоги Україні. Відповідні юридичні обгрунтування та пропозиції щодо цього кроку Єврокомісія повинна підготувати на початок грудня.

До теми Euroclear заробив 3 мільярди євро на заморожених активах росіян: що зроблять з цими грошима

Загалом санкції заморозили 300 мільярдів доларів росіян. 180 з них перебувають в найбільшому депозитарії світу Euroclear, який має штаб-квартиру у Бельгії. Саме в цій установі заявили, що заморожені гроші росіян принесли прибуток у 3 мільярди євро лише в перші 9 місяців 2023 року.

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Оскільки ті, кому належать виплати купонів та погашення облігацій, перебувають під санкціями, Euroclear просто реінвестує прибутки. Це дозволяє ще більше збільшувати прибуток від цих активів.

Важливо! Попри заклики США ЄС відмовляється конфісковувати заморожені російські активи, посилаючись на те, що для цього не існує правового механізму. Євросоюз готовий передавати Україні прибутки від цих активів, але не більше.

Європейський Банк застерігав, що спрямування таких надходжень в Україну може послабити євро, але лідери країн схвалили цей крок та попросили Єврокомісію прискорити роботу щодо надання пропозицій з його втілення.