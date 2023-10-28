Позиция ЕС по доходам от замороженных активов россиян
Лидеры стран ЕС не прочь направить несколько миллиардов евро, которые принесли замороженные российские активы, для помощи Украине. Соответствующие юридические обоснования и предложения по этому шагу Еврокомиссия должна подготовить к началу декабря.
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В общей сложности санкции заморозили 300 миллиардов долларов россиян. 180 из них находятся в крупнейшем депозитарии мира Euroclear, который имеет штаб-квартиру в Бельгии. Именно в этом учреждении заявили, что замороженные деньги россиян принесли прибыль в 3 миллиарда евро только в первые 9 месяцев 2023 года.
Поскольку те, кому принадлежат выплаты купонов и погашение облигаций, находятся под санкциями, Euroclear просто реинвестирует доходы. Это позволяет еще больше увеличивать прибыль от этих активов.
Европейский Банк предостерег, что направление таких поступлений в Украину может ослабить евро, но лидеры стран одобрили этот шаг и попросили Еврокомиссию ускорить работу по предоставлению предложений по его реализации.