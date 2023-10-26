Российские деньги приносят миллиарды евро

В первые 9 месяцев депозитарий Euroclear сумел заработать 3 миллиарда евро на процентах по замороженным российским активам. Они находятся под санкциями, но продолжают работать и приносить доход.

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Среда высоких процентных ставок привела к резкому увеличению чистых процентных доходов, достигших более 3,8 миллиарда евро за первые девять месяцев года, из которых примерно 3 миллиарда евро касаются активов, связанных с российскими санкциями и контрмерами,

– сообщил депозитарий.

На управление замороженными российскими активами депозитарий потратил 34 миллиона евро. Это связано со сложностью клиентов и увеличением судебных издержек. Санкции и другие контрмеры также заставили Euroclear потерять 18 миллионов евро.

Euroclear планирует и дальше отделять доходы, которые приносят замороженные деньги россиян. Еврокомиссия рассматривает различные варианты их использования, в основном речь идет о восстановлении Украины. Что касается конфискации денег россиян, то этот шаг невозможен.