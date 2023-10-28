Еще одно ограничение для россиян
Евросоюз готовит 12-й пакет санкций против России. Его "козырем" должен стать запрет на импорт российских алмазов. Соответствующая позиция уже была согласована со странами "большой семерки".
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Кроме того, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс предлагает обсудить на уровне ЕС возможность ограничения импорта российского зерна. Соответствующее предложение он сделал после совещания с министром земледелия Латвии Арманды Краузе.
Вместе с тем, речь идет исключительно о запрете импорта собственно в страны ЕС. Что касается транзита, то он останется разрешенным, чтобы не вызывать проблем с продовольствием для стран Глобального Юга.
Ранее ЕС запрещал ввозить зерно из Украины
До 15 сентября Евросоюз запрещал ввоз зерно из Украины, чтобы защитить внутренний рынок. Некоторые страны, отдельная Польша, Словакия, Венгрия и Болгария призвали ЕС продлить запрет, но в Еврокомиссии ответили отказом.
Когда время запрета истекло, эти страны ввели эмбарго на украинскую агропродукцию в одностороннем порядке. Это вызвало негативную реакцию лидеров ЕС, а Украина даже вынуждена была обратиться в Международную торговую палату, чтобы защитить свои интересы.