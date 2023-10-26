Оновлення. Міністерство відновлення України спростувало інформацію про повне закриття чи призупинення тимчасового коридору. У відомстві наголосили, що порти Одеси продовжують обслуговувати кораблі, що пройшли цим коридором.

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Що сказали в міністерстві

Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами. Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії Росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов,

– мовиться у повідомленні.

Міністерство заявило, що в портах "Одеса", Чорноморськ" та "Південний" зараз під завантаженням перебувають 23 судна. А всього через цей коридор до українських портів зайшов 51 корабель. Також у відомстві зауважили, що 33 кораблі експортували понад 1,3 мільйона тонн української агропродукції та інших вантажів.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що 26 жовтня нібито призупиняють дію одного з нових чорноморських коридорів. Це рішення начебто було прийнято через високий рівень загрози з боку російської авіації. Консалтингова компанія Barva Invest, казала, що адміністрація морпортів України начебто затвердила обмеження на один день – 26 жовтня, проте, вірогідно, заборону продовжать.

Увечері 25 жовтня АМПУ опублікувала повідомлення про те, що рух суден до та з коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року.

– повідомили представники Barva Invest.

Військові повідомляють, що російська авіація на цьому напрямку сильно збільшила активність. Вірогідно, можливі нові обстріли.

Як мали діяти обмеження

Заборона мала б діяти саме на вантажні кораблі. Експерти казали, що вона б негативно вплинула на український експорт.

Ці неочікувані обмеження означають простої суден. Очікуємо на негативну реакцію бізнесу на відсутність прогнозованості. Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, при подальшій діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку,

– кажуть Barva Invest.

Необхідно розуміти, що збільшення вартості товару, через простій, спричинить зменшення прибутку. А це, своєю чергою, негативно вплине на бізнесі та стимулюватиме підприємницьку кризу.