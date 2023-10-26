Валютний ринок

26 жовтня у НБУ оголосили перехід до системи нижньої межі. Облікова ставка тепер становить 16%, повідомив, голова НБУ Андрій Пишний. Під час пресбрифінгу 24 Канал запитав, як вище згадані рішення позначаться на курсі.

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Попри загальні побоювання, в НБУ зазначили, що сьогоднішні рішення ніяк не вплине на стійкість валютного ринку. Оскільки усі теперішні реформи спрямовані на стабілізацію показників.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми не очікуємо жодного відчутного впливу на стан курсу та стан ринку, відповідно до сьогоднішнього рішення НБУ.

При цьому, процентні ставки при банківських операціях НБУ з іншими банками залишаються без змін. Саме цей фактор зумовлює значну стабільність фінансового ринку, стверджує Юрій Гелетій.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України При переході на систему нижньої межі, який відбувся сьогодні, не змінився рівень ставок при операціях, НБУ з іншими банками. Тому ми не очікуємо, що відбудеться негативний вплив на валютний ринок. Нашим пріоритетом залишається збереження його стійкості і у нас для цього є тактичний арсенал.

Пишний також додав, що незмінність ставок при операціях з іншими банками зумовлює привабливість зернових активів. НБУ прагне підтримати зростання цього показника і сприятиме його підвищенню.

Пресбрифінг НБУ з монетарної політики: дивитись онлайн