Спикер украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что Украина имеет более 60 заходов суден по новому коридору. Кроме того, раньше в министерстве опровергали информацию о якобы остановке действия одного из новых черноморских коридоров, пишет 24 Канал.
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Что в ВМС рассказали о работе зернового коридора
Приближаемся к отметке в 1,5 миллиона тонн, которые уже перегрузили по этому коридору,
– заявил спикер Военно-морских сил.
По его словам, ситуация с минной угрозой остается стабильной. Дмитрий Плетенчук заверил, что наши военные делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность гражданского судоходства в их зоне ответственности.
В министерстве опровергли данные о приостановке коридора
- 26 октября появилась информация о якобы приостановлении действия одного из новых черноморских коридоров из-за якобы высокого уровня угрозы со стороны российской авиации.
- Консалтинговая компания Barva Invest написала, что администрация морпортов Украины якобы утвердила ограничения на 26 октября. Более того, писали о вероятном продлении запрета.
- Впоследствии в Министерстве восстановления Украины опровергли информацию о полном закрытии или приостановлении временного коридора в Одессе. Там заявили, что все установленные Военно-морскими силами маршруты действительны и используются гражданскими судами.
- В министерстве добавили, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий.
- Тогда в министерстве заверили, что в портах Одесса, Черноморск и Южный под погрузкой находились 23 судна. По состоянию на 26 октября сообщали, что 33 судна экспортировали более 1,3 миллиона тонн украинской агропродукции и других грузов.